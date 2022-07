Il cancro nasce mentre dormi: la terribile verità dell’ultimissimo studio (Di lunedì 4 luglio 2022) Secondo uno studio recente, le cellule tumorali sembrano circolare maggiormente nel sangue durante la notte. Secondo uno degli ultimi studi effettuati, sembrerebbe che le cellule del cancro al seno si diffondano in altre parti del corpo soprattutto di notte, mentre si dorme, e non continuamente durante il giorno come si pensava in precedenza. Questo però L'articolo NewNotizie.it. Leggi su newnotizie (Di lunedì 4 luglio 2022) Secondo unorecente, le cellule tumorali sembrano circolare maggiormente nel sangue durante la notte. Secondo uno degli ultimi studi effettuati, sembrerebbe che le cellule delal seno si diffondano in altre parti del corpo soprattutto di notte,si dorme, e non continuamente durante il giorno come si pensava in precedenza. Questo però L'articolo NewNotizie.it.

Pubblicità

ida_baldi : #Messico un gigante che non riesce a curare il cancro dei Narcos e dei Clan criminali e assassini. Chi combatte e r… - ParliamoDiNews : Hater e VIP malati, da dove nasce tanto odio? #cancro #musica #socialnetwork #29giugno - LuciaLaVita1 : RT @oldpaolo: @lageloni @La7tv Sanno di poter contare sulla civiltà degli altri e del fatto che chi potrebbe giustamente penalizzarli per l… - oldpaolo : @lageloni @La7tv Sanno di poter contare sulla civiltà degli altri e del fatto che chi potrebbe giustamente penalizz… - AVRILand1D : RT @llamamemorticia: Ogni volta che qualcuno per condannare l’aborto dice “eh ma poteva trovare una soluzione al cancro” vorrei ricordare c… -