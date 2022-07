Il 4 luglio 1934 muore Marie Curie, che diede la vita per la scienza (Di lunedì 4 luglio 2022) Marie Curie è stata una delle più rinomate scienziate del XIX secolo, che ha vinto due Nobel per le sue scoperte sulla radioattività. È morta il 4 luglio 1934 per anemia aplastica, contratta a causa della lunga esposizione alle radiazioni. L’infanzia di Marie Salomea Marie Salomea Sk?odowska ha vissuto la sua infanzia in una Varsavia, attraversata da movimenti nazionalistici e patriottistici. Ultima di cinque fratelli, e orfana di madre, Marie ha dovuto cercare di emergere in una società zarista dove le donne che studiavano non erano viste di buon’occhio. Finito il ginnasio, Marie entra a fare parte di una società segreta che diffonde la cultura scientifica nelle fabbriche e nelle botteghe. Si trattava di un movimento polacco che difendeva i ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 4 luglio 2022)è stata una delle più rinomate scienziate del XIX secolo, che ha vinto due Nobel per le sue scoperte sulla radioattività. È morta il 4per anemia aplastica, contratta a causa della lunga esposizione alle radiazioni. L’infanzia diSalomeaSalomea Sk?odowska ha vissuto la sua infanzia in una Varsavia, attraversata da movimenti nazionalistici e patriottistici. Ultima di cinque fratelli, e orfana di madre,ha dovuto cercare di emergere in una società zarista dove le donne che studiavano non erano viste di buon’occhio. Finito il ginnasio,entra a fare parte di una società segreta che diffonde la cultura scientifica nelle fabbriche e nelle botteghe. Si trattava di un movimento polacco che difendeva i ...

