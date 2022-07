I russi cambiano obiettivo: su cosa si concentreranno ora (Di lunedì 4 luglio 2022) Altri nove civili uccisi nella notte, più di 800mila edifici danneggiati da febbraio, oltre 750 miliardi di dollari che l’Ucraina (e l’Occidente) dovranno sborsare per la futura ricostruzione del Paese. Sono queste le ultime cifre che accompagnano l’avanzata russa nel Donbass, dopo aver conquistato Lysychansk, l’ultimo baluardo della resistenza nella regione orientale di Lugansk. L’invasore, infatti, continua ad estendere il proprio controllo nei territori separatisti e, ora, punta alla presa di Seversk, cittadina da poco più di 10mila abitanti nell’oblast di Donetsk. La russia conquista Lugansk Nel frattempo, la vittoria russa viene festeggiata anche nello spazio. Come riportato da Roscosmos, l’agenzia spaziale russa, gli astronauti di Mosca si sono fatti fotografare con in mano le bandiere delle regioni separatiste del Donbass, affermando come “questo sia il giorno ... Leggi su nicolaporro (Di lunedì 4 luglio 2022) Altri nove civili uccisi nella notte, più di 800mila edifici danneggiati da febbraio, oltre 750 miliardi di dollari che l’Ucraina (e l’Occidente) dovranno sborsare per la futura ricostruzione del Paese. Sono queste le ultime cifre che accompagnano l’avanzata russa nel Donbass, dopo aver conquistato Lysychansk, l’ultimo baluardo della resistenza nella regione orientale di Lugansk. L’invasore, infatti, continua ad estendere il proprio controllo nei territori separatisti e, ora, punta alla presa di Seversk, cittadina da poco più di 10mila abitanti nell’oblast di Donetsk. Laa conquista Lugansk Nel frattempo, la vittoria russa viene festeggiata anche nello spazio. Come riportato da Roscosmos, l’agenzia spaziale russa, gli astronauti di Mosca si sono fatti fotografare con in mano le bandiere delle regioni separatiste del Donbass, affermando come “questo sia il giorno ...

