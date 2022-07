I Beckham festeggiano l’anniversario e Victoria spiazza tutti con le sue parole

Leggi su ultimenotizieflash

(Di lunedì 4 luglio 2022) In tanti dicevano che non sarebbe durata tra David ee invece oggi la coppia festeggia 23 anni di matrimonio. E’ lei ex Spice Girls e stilista a togliere un po’ di sassolini dalle scarpe. Negli anni ha sentito dire di tutto sul suo conto ma soprattutto che presto consarebbe finita e che lei non era capace di sorridere, che magari lo faceva per non avere rughe sul viso e che quindi la vita di coppia era di certo triste per loro. Non è tutto perché anche sull’ex calciatore è stato detto di tutto ma soprattutto che non aveva il dono della simpatia. Anni di commenti negativi ma oggi che David eancora una volta il loro amore ecco sui rispettivi profili social non solo le dichiarazioni più belle ma anche la risposta agli invidiosi che ...