“Ho il cancro? I medici non me lo hanno detto”, Papa Francesco ironizza sulle voci sulle sue dimissioni (Di lunedì 4 luglio 2022) Non ha alcuna intenzione di fare un passo indietro e diventare, come fece Ratzinger, un Papa emerito. Almeno per il momento. Jorge Mario Bergoglio, intervistato dall’agenzia Reuters, ha parlato dei suoi piani per l’imminente futuro: dal prossimo viaggio in Canada all’intenzione, confermata, di andare a Mosca e Kyiv per cecare di avere un ruolo fondamentale nella missione di pace tra i due Paesi in guerra. E le voci delle presunte e immantinenti dimissioni di Papa Francesco vengono smentite dal diretto interessato, così come quelle su una sua presunta grave malattia. dimissioni Papa Francesco, il Pontefice smentisce le voci di un cancro Nel corso del suo colloquio con la Reuters, infatti, il Pontefice ha voluto ... Leggi su nextquotidiano (Di lunedì 4 luglio 2022) Non ha alcuna intenzione di fare un passo indietro e diventare, come fece Ratzinger, unemerito. Almeno per il momento. Jorge Mario Bergoglio, intervistato dall’agenzia Reuters, ha parlato dei suoi piani per l’imminente futuro: dal prossimo viaggio in Canada all’intenzione, confermata, di andare a Mosca e Kyiv per cecare di avere un ruolo fondamentale nella missione di pace tra i due Paesi in guerra. E ledelle presunte e immantinentidivengono smentite dal diretto interessato, così come quelle su una sua presunta grave malattia., il Pontefice smentisce ledi unNel corso del suo colloquio con la Reuters, infatti, il Pontefice ha voluto ...

Pubblicità

neXtquotidiano : “Ho il cancro? I medici non me lo hanno detto”, #PapaFrancesco ironizza sulle voci sulle sue dimissioni - AlessandroDede5 : @adila2g Purché le donne non fumano può creare brutte malattie come tumori cuori x entrambi che può arrivare in ca… - claudiocancian3 : @giovanna30573 Il problema non è il covid ma i vaccini che si sono fatti che gli azzerano le difese immunitarie e l… - dvbntd61 : Ecco perché Trump è stato sostituito. Non credeva nei vaccini ma... Morto di cancro a 48 anni Vladimir Zelenko, tr… - Marco07267236 : RT @ilbisa2: Morto di cancro a 48 anni Vladimir Zelenko, tra i più conosciuti medici No vax, celebre per il “protocollo Zelenko” sostenuto… -