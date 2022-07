Harry Styles cancella il concerto di Copenhagen dopo la sparatoria (Di lunedì 4 luglio 2022) In un centro commerciale vicino all'area dello show un uomo ha sparato e ucciso varie persone e la popstar ha annullato la data del Love Tour Leggi su vanityfair (Di lunedì 4 luglio 2022) In un centro commerciale vicino all'area dello show un uomo ha sparato e ucciso varie persone e la popstar ha annullato la data del Love Tour

Pubblicità

team_world : Vinci il concerto di Harry Styles a Torino con Harry's House: al via da domani #1luglio il concorso che ti apre le… - team_world : ...E fra 26 GIORNI siamo pronti a (ri)emozionarci con quello che è stato uno dei protagonisti del concerto del 28 g… - team_world : È iniziato LUGLIO. E LUGLIO significa solo una cosa: #HarryStyles in concerto IN ITALIA ???? Entriamo nel vivo del no… - Gaia56899317 : RT @advorelou: Smettete di dire che viene odiata perché sta con Harry Styles. Piuttosto dite che per via di Harry Styles lei ha più visibil… - F91KLORE : RT @clara1799610: vendo 1 biglietto per il concerto di Harry Styles a Torino il 26 luglio, settore 122?? -