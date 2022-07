Guerra tra taxi e ncc sui turisti di Roma. Tra abusivi e furbetti ci rimettono i clienti (Di lunedì 4 luglio 2022) Aeroporto di Fiumicino, parcheggio taxi agli arrivi del Terminal 3: benvenuti all'inferno. Come in un suk, gli autisti si contendono i clienti, finendo spesso per litigarseli. La mattina, il pomeriggio. La ressa c'è sempre. Ma la situazione va ancora più fuori controllo di sera, tra le 20.30 e le 23.30. La domanda è sempre la stessa, prima di iniziare la corsa: «Roma, dove?». Il primo a porla è un uomo con la scritta «official taxi» sulla maglietta gialla, che cerca di smistare i turisti: «Chi va a Roma? », domanda. E se qualcuno va più vicino o verso Ostia viene lasciato indietro o mandato a cercare la vettura al Terminal 1, lontano 500 metri dove poi più o meno si ripete la stessa pantomima. Ma spesso, in realtà, le trattative iniziano prima che i viaggiatori si avvicinino alle ... Leggi su iltempo (Di lunedì 4 luglio 2022) Aeroporto di Fiumicino, parcheggioagli arrivi del Terminal 3: benvenuti all'inferno. Come in un suk, gli autisti si contendono i, finendo spesso per litigarseli. La mattina, il pomeriggio. La ressa c'è sempre. Ma la situazione va ancora più fuori controllo di sera, tra le 20.30 e le 23.30. La domanda è sempre la stessa, prima di iniziare la corsa: «, dove?». Il primo a porla è un uomo con la scritta «official» sulla maglietta gialla, che cerca di smistare i: «Chi va a? », domanda. E se qualcuno va più vicino o verso Ostia viene lasciato indietro o mandato a cercare la vettura al Terminal 1, lontano 500 metri dove poi più o meno si ripete la stessa pantomima. Ma spesso, in realtà, le trattative iniziano prima che i viaggiatori si avvicinino alle ...

GiovaQuez : Per Lukashenko il blocco del transito tra Kaliningrad e la Lituania equivale a una 'dichiarazione di guerra de fact… - fattoquotidiano : “No alla guerra e no alla Nato”: in migliaia manifestano a Madrid, dove tra due giorni si apre il vertice dell’Alle… - _Nico_Piro_ : ci insegna che l’Occidente risolve i problemi irrisolvibili con l’oblio. La mia grande paura è il rischio è che tra… - ChinazDream_2 : @riotta @HuffPostItalia Speriamo che non facciano cadere Draghi che ci ha fatto uscire dalla pandemia e sta timonan… - bea_racine : RT @Puffett79503077: Pace non è solo il contrario di guerra, non è solo lo spazio temporale tra due guerre… Pace è di più. E’ la Legge dell… -