Guardia Costiera: da Sperlonga a Minturno, weekend estivo di controlli serrati sulle spiagge (Di lunedì 4 luglio 2022) Gaeta – Nel corso del weekend appena trascorso, caratterizzato da una massiccia presenza di bagnanti e turisti lungo le spiagge del litorale del Circondario marittimo di Gaeta, comprendente gli Uffici marittimi di Gaeta, Formia e Minturno-Scauri, cui si è aggiunto per il periodo estivo il presidio di Sperlonga, sono state molteplici le attività poste in essere dai militari riconducibili all’Operazione “Mare sicuro 2022”. In particolare, nelle giornate di sabato 2 e domenica 3 luglio è stata effettuata un’intensa attività di vigilanza, sia a mezzo delle unità navali della Guardia Costiera che mediante le pattuglie terrestri, il tutto finalizzato alla verifica del puntuale rispetto delle ordinanze di sicurezza balneari vigenti. Complessivamente sono stati effettuati ... Leggi su ilfaroonline (Di lunedì 4 luglio 2022) Gaeta – Nel corso delappena trascorso, caratterizzato da una massiccia presenza di bagnanti e turisti lungo ledel litorale del Circondario marittimo di Gaeta, comprendente gli Uffici marittimi di Gaeta, Formia e-Scauri, cui si è aggiunto per il periodoil presidio di, sono state molteplici le attività poste in essere dai militari riconducibili all’Operazione “Mare sicuro 2022”. In particolare, nelle giornate di sabato 2 e domenica 3 luglio è stata effettuata un’intensa attività di vigilanza, sia a mezzo delle unità navali dellache mediante le pattuglie terrestri, il tutto finalizzato alla verifica del puntuale rispetto delle ordinanze di sicurezza balneari vigenti. Complessivamente sono stati effettuati ...

