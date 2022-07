Gruppo Volkswagen - Dieci anni di Mqb | tutte o quasi le auto che l' hanno usata FOTO GALLERY

Leggi su quattroruote

(Di lunedì 4 luglio 2022) La piattaforma modulare Mqb (Modularer querbaukasten) festeggia i suoi primidi carriera. Nata per veicoli con powertrain tradizionali o elettrificati, a trazione anteriore o integrale, è stata finora impiegata su oltre 32 milioni di vetture vendute nel mondo, di cui più di 20 sono quelle a marchio. Multiforme nell'ingegno. Numeri che non devono stupire: parliamo di un'architettura che ha fatto scuola in termini di flessibilità d'impiego e che è stata declinata in diversi standard per famiglie di prodotti anche molto divergenti tra loro. Come nel caso della più recente Mqb Evo, adottata indifferentemente dalla Golf VIII e dalla crossover sportiva Cupra Formentor, o della Mqb A0, che ha dato vita ale ultime piccole deloltre che a numerosi modelli specifici per ...