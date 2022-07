Grossi | Parrini | ' grave perdita per l' Italia'

Leggi su iltempo

(Di lunedì 4 luglio 2022) Roma, 4 lug. (Adnkronos) - "Con Paolo, deceduto ieri a Firenze, ci lascia un giurista e uno storico del diritto raffinato e acuto, un maestro che nella sua quarantennale attività di docente universitario dell'ateneo fiorentino ha formato alla cittadinanza attiva e responsabile migliaia di studenti che del suo insegnamento conservano tracce profonde e incancellabili. Nominato giudice costituzionale nel 2009 dal Presidente Giorgio Napolitano, guidò la Consulta dal 2016 al 2018 offrendo anche in questo incarico nitide prove di spirito di servizio e di dedizione alle istituzioni. La sua scomparsa rappresenta unaper l', per la Toscana, per tutto il mondo della cultura”. Così il senatore del Pd Dario, presidente della commissione Affari costituzionali a Palazzo Madama.