(Di lunedì 4 luglio 2022) Roma, 4 lug. (Adnkronos) - "Paolo Grossi, per nove anni giudice e poi autorevole presidente della Corte costituzionale, è stato un maestro del diritto, un uomo di grande cultura, investita nell'insegnamento, nella ricerca, nella vita delle istituzioni della Repubblica. La sua scomparsa è motivo di tristezza perche hanno potuto giovarsi dei". Ad affermarlo il Presidente della Repubblica, Sergio

Pubblicità

TV7Benevento : **Grossi: Mattarella, 'tanti italiani si sono giovati dei suoi insegnamenti'** - - ffabius1 : RT @privato1s: Quindi il Ministro dello sviluppo economico, vale a dire Giorgetti della Lega, ha proposto il nipote di Mattarella? La Lega… - Sbrn65 : RT @privato1s: Quindi il Ministro dello sviluppo economico, vale a dire Giorgetti della Lega, ha proposto il nipote di Mattarella? La Lega… - privato1s : Quindi il Ministro dello sviluppo economico, vale a dire Giorgetti della Lega, ha proposto il nipote di Mattarella?… - Giorgio85108595 : @semanthide3 @ale_dibattista Buongiorno, svegliamoci. Dire che Ale dice cazzate non mi sembra. Se poi a lei piace d… -

Il Sannio Quotidiano

... sempre da ministro, difende a spada tratta Draghi e, gli stessi a cui, all'inizio della ... Abbiamo problemidi sistema. Il precariato è aumentato, un terzo dei contratti non supera i ......- Special Guest Dave Weckl " Intelligente Naturali Lug 29 - Stefania Tallini & Grabiel- ... Nel 2019 il Presidente della Repubblica Italiana Sergioconsegna a Rita il premio onorario ... **Grossi: Mattarella, 'tanti italiani si sono giovati dei suoi insegnamenti'** I deceduti nel disastro sono 6, tra cui 3 italiani. All'appello mancano una trentina di persone presenti sul luogo al momento del distacco del seracco, ma non è chiaro quante siano disperse: tra quest ...Il premier vola a Canazei con il capo della Protezione civile Curcio per fare il punto della situazione dopo la tragedia della Marmolada, mentre il ...