Grossi | Biti Pd | ' grati per patrimonio che ci lascia'

(Di lunedì 4 luglio 2022) Roma, 4 lug. (Adnkronos) - "La scomparsa di Paoloè una grande perdita non soltanto per la sua Firenze, che ne ha ospitato a lungo gli insegnamenti, ma per l'Italia intera. Il contributo che Paoloha dato alla al pensiero giuridico di questo Paese, da giurista e da giudice costituzionale, rappresenta una cui guardare contudine. Se ne va un grande pensatore, un servitore delle istituzioni". Lo afferma Caterina, vicecapogruppo del Pd al Senato.