Governo,Berlusconi:no provocazioni o prove forza,serve stabilità (Di lunedì 4 luglio 2022) "Siamo fortemente preoccupati per le fibrillazioni che vengono scaricate sul Governo, in un momento nel quale sono invece necessarie stabilità e dialogo. provocazioni o prove di forza come la proposta ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 4 luglio 2022) "Siamo fortemente preoccupati per le fibrillazioni che vengono scaricate sul, in un momento nel quale sono invece necessariee dialogo.dicome la proposta ...

Pubblicità

MediasetTgcom24 : Governo, Berlusconi: 'Preoccupati da fibrillazione, serve stabilità' #silvioberlusconi #berlusconi #forzaitalia… - RexInterPares : @micor55 Se volessi avere Renzi, Berlusconi e Salvini al governo, voterei per loro direttamente. Di un governo a tr… - Ted0foro : @Banto000 Il governo sarà messo in discussione comunque, Berlusconi 10 anni fa ha tolto la fiducia ed è corso 3 mes… - marcell16895275 : Ma senti un attimo… #Putin era un tuo amico come lo era per te e soltanto perché ti cacciarono dal governo e fecero… - AppostaMi : @marattin @AlbeTognarelli Dopo aver imposto il governo PD-M5S minacciando la scissione (che poi avete fatto), lo av… -