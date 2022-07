Governo-M5S, oggi incontro Draghi-Conte (Di lunedì 4 luglio 2022) (Adnkronos) - oggi è in programma l'incontro tra il presidente del Consiglio, Mario Draghi, e il leader del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte. Il faccia a faccia, fissato per le 16.30 a Palazzo Chigi, arriva dopo le tensioni che hanno caratterizzato la maggioranza e in particolare il rapporto tra il M5S e l'esecutivo. L'incontro sarà preceduto dal Consiglio nazionale del Movimento che si riunirà alle 13 per definire la linea in vista dell'appuntamento 'chiarificatore'. "Sono ancora ottimista, il Governo non rischia. Questo Governo non si fa senza Cinquestelle. Il Governo è nato con i Cinquestelle, non si acContenta di un appoggio esterno", ha detto il premier lo scorso 30 giugno, in conferenza stampa, interpellato sul ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 4 luglio 2022) (Adnkronos) -è in programma l'tra il presidente del Consiglio, Mario, e il leader del Movimento 5 Stelle, Giuseppe. Il faccia a faccia, fissato per le 16.30 a Palazzo Chigi, arriva dopo le tensioni che hanno caratterizzato la maggioranza e in particolare il rapporto tra il M5S e l'esecutivo. L'sarà preceduto dal Consiglio nazionale del Movimento che si riunirà alle 13 per definire la linea in vista dell'appuntamento 'chiarificatore'. "Sono ancora ottimista, ilnon rischia. Questonon si fa senza Cinquestelle. Ilè nato con i Cinquestelle, non si acnta di un appo esterno", ha detto il premier lo scorso 30 giugno, in conferenza stampa, interpellato sul ...

