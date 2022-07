Gli ultras Juve rispondono ad Arrivabene: «Risparmia la morale, noi non siamo clienti» (Di lunedì 4 luglio 2022) Agli ultras della Juventus non devono essere piaciute le parole dell’amministratore delegato del club, Maurizio Arrivabene, nell’intervista di qualche giorno fa a Tuttosport. E nemmeno il costo dell’abbonamento allo stadio. Lo striscione appeso ai cancelli dell’Allianz Stadium nel giorno del raduno della squadra di Allegri è piuttosto eloquente. Il messaggio degli ultras è il seguente: «Noi siamo ultras e da ultras ci dovete accettare. Liberi di tifare, liberi di amare. Come in tutti gli stadi d’Italia. Prima ci cacci e poi ti lamenti. Risparmia la morale, noi non siamo clienti. 700 euro di vergogna». I 700 euro si riferiscono chiaramente al prezzo di un abbonamento in curva. Striscione di protesta ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 4 luglio 2022) Aglidellantus non devono essere piaciute le parole dell’amministratore delegato del club, Maurizio, nell’intervista di qualche giorno fa a Tuttosport. E nemmeno il costo dell’abbonamento allo stadio. Lo striscione appeso ai cancelli dell’Allianz Stadium nel giorno del raduno della squadra di Allegri è piuttosto eloquente. Il messaggio degliè il seguente: «Noie daci dovete accettare. Liberi di tifare, liberi di amare. Come in tutti gli stadi d’Italia. Prima ci cacci e poi ti lamenti.la, noi non. 700 euro di vergogna». I 700 euro si riferiscono chiaramente al prezzo di un abbonamento in curva. Striscione di protesta ...

Pubblicità

zlatanradu : RT @Ale_dapice: @PirloIsMyLife Il prezzo lo fa il mercato. United e Liverpool hanno 900 sterline nel primo anello e 18 anni di lista d'atte… - ZonaBianconeri : RT @napolista: Gli ultras #Juve rispondono ad Arrivabene: «Risparmia la morale, noi non siamo clienti» Lo striscione all’Allianz: «Noi sia… - napolista : Gli ultras #Juve rispondono ad Arrivabene: «Risparmia la morale, noi non siamo clienti» Lo striscione all’Allianz:… - Ale_dapice : @PirloIsMyLife Il prezzo lo fa il mercato. United e Liverpool hanno 900 sterline nel primo anello e 18 anni di list… - sportli26181512 : Juventus, duro striscione ultras contro il club: 'Non siamo clienti. Prima ci cacci e poi ti lamenti' LA FOTO: 'Noi… -