Giulini: «C’è distanza con il Galatasaray per Joao Pedro» (Di lunedì 4 luglio 2022) Il presidente del Cagliari, Tommaso Giulini, ha parlato della trattativa con il Galatasaray per Joao Pedro Il presidente del Cagliari, Tommaso Giulini, ha parlato della trattativa con il Galatasaray per Joao Pedro. Le sue dichiarazioni riportate da Fanatik: «Non eravamo d’accordo con il Galatasaray per Joao Pedro .Il loro interesse è vero, il Galatasaray ha offerto 3 milioni di euro e noi vogliamo 7 milioni di euro» L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 4 luglio 2022) Il presidente del Cagliari, Tommaso, ha parlato della trattativa con ilperIl presidente del Cagliari, Tommaso, ha parlato della trattativa con ilper. Le sue dichiarazioni riportate da Fanatik: «Non eravamo d’accordo con ilper.Il loro interesse è vero, ilha offerto 3 milioni di euro e noi vogliamo 7 milioni di euro» L'articolo proviene da Calcio News 24.

Pubblicità

CagliariNews24 : Giulini su Joao Pedro: «C’è l’interesse del Galatasaray ma non abbiamo l’accordo» #Cagliari - AssaleGiuseppe : Manco uno buono a fare photoshop abbiamo ormai? Vabbe che non c'è né la maglia ne la foto della presentazione uffic… - VittorioSanna : @marcellofratta Marcello, sto tentando di capire. Il mio obiettivo sarà sempre quello di pensare a quale soluzione… - Calcio_Casteddu : ??? Stadio, incontro #Giulini-#Truzzu: dubbi copertura finanziaria. Ma c'è fiducia #? #Cagliari #CagliariCalcio… - pisu_davide : @stepami1976 @iosonorossoblu Mirko non è questione di rispetto alla maglia,che poi in questi anni hanno dimostrato… -

Giulini: "C'è distanza con il Galatasaray per Joao Pedro" Il presidente del Cagliari, Tommaso Giulini, ha parlato della trattativa con il Galatasaray per Joao Pedro Il presidente del Cagliari, Tommaso Giulini, ha parlato della trattativa con il Galatasaray per Joao Pedro. Le sue dichiarazioni riportate da Fanatik: "Non eravamo d'accordo con il Galatasaray per Joao Pedro . Il loro interesse è vero, ... Il Cagliari fa sapere che Lapadula non gli interessa più E' ovvio che Giulini abbia più l'occhio sul bilancio che sulla squadra da costruire. Per Liverani, nonostante il gruzzolo che i sardi potranno mettere da parte, sembra una bella impresa rimettere su ... Calcio Lecce Il presidente del Cagliari, Tommaso, ha parlato della trattativa con il Galatasaray per Joao Pedro Il presidente del Cagliari, Tommaso, ha parlato della trattativa con il Galatasaray per Joao Pedro. Le sue dichiarazioni riportate da Fanatik: "Non eravamo d'accordo con il Galatasaray per Joao Pedro . Il loro interesse è vero, ...E' ovvio cheabbia più l'occhio sul bilancio che sulla squadra da costruire. Per Liverani, nonostante il gruzzolo che i sardi potranno mettere da parte, sembra una bella impresa rimettere su ... L'ex Liverani pronto a tornare in pista: c'è un club di Serie B