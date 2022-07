Giugliano | Enrico Ferrara apre il suo primo Barber Shop

Leggi su teleclubitalia

(Di lunedì 4 luglio 2022) Per puntare in alto bisogna sognare e per sognare bisogna puntare in alto. Questa la scritta che accoglie i clienti del nuovodi Corso Campano 321, alle spalle chiesa dell’annunziata a. A sognare e a puntare in alto è statoche, nonostante la giovane età, ha accumulato anni di esperienza L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.