Giro Donne 2022 | quarta tappa | Van Vleuten vince a Cesena | terza Cavalli

(Di lunedì 4 luglio 2022) Ladeld’Italiaè un affare tra Annemiek Vane Mavi Garcia. Ad avere la meglio è l’olandese, che passa per prima sul traguardo diin 3h13’12”.che era partita proprio dae che ha visto le atlete percorrere ben 120,9 km. Terzo posto per Marta, che accusa 41? di ritardo, mentre Silvia Persico è. Curiosamente, la Top-3 dellacorrisponde a quella della classifica generale, con Vanche conduce con 8h46’32”, precedendo Garcia (+24?) e(+56?).invece un altra azzurra, Elisa Longo Borghini, distante circa 5 minuti. ...

Un'azione d'altri tempi, di un ciclismo eroico, proprio dove Eddy Mercx aveva disegnato una delle tante meraviglie della sua carriera. Il2022 esplode proprio sulle strade in cui il Cannibale annichilì la concorrenza neld'Italia 1973: 49 anni dopo, sono Annemiek Van Vleuten, Mavi Garcia e Marta Cavalli a cogliere tutte ...La frazione di Cesena ha già scombussolato tutta la situazione in classifica generale al Giro Donne 2022. Lo show timbrato Annemiek van Vleuten è valso la Maglia Rosa alla neerlandese, con la spagnola ...La quarta tappa del Giro d'Italia Donne 2022 è un affare tra Annemiek Van Vleuten e Mavi Garcia. Ad avere la meglio è l'olandese.