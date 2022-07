Giro Donne 2022, Mavi Garcia: “Sono in buona forma e voglio battere van Vleuten. Obiettivo il podio finale” (Di lunedì 4 luglio 2022) La vera sorpresa odierna della tappa numero quattro del Giro Donne 2022, con partenza ed arrivo a Cesena, è stata la campionessa di Spagna Mavi Garcia. L’atleta della UAE Team ADQ è riuscita a tenere il passo di Annemiek van Vleuten, venendo sconfitta solamente allo sprint finale. Le sue parole all’arrivo: “È il mio primo podio al Giro, Sono in buona forma e voglio fare di più. Sono molto contenta perché mi sentivo bene, ma non sapevo come stavano le gambe ed ora lo so. L’attacco l’ha fatto la van Vleuten, io ero indietro ho visto che non facevo tanta fatica e poi successivamente ho attaccato in prima persona. Ho fatto un tentativo ... Leggi su oasport (Di lunedì 4 luglio 2022) La vera sorpresa odierna della tappa numero quattro del, con partenza ed arrivo a Cesena, è stata la campionessa di Spagna. L’atleta della UAE Team ADQ è riuscita a tenere il passo di Annemiek van, venendo sconfitta solamente allo sprint. Le sue parole all’arrivo: “È il mio primoalinfare di più.molto contenta perché mi sentivo bene, ma non sapevo come stavano le gambe ed ora lo so. L’attacco l’ha fatto la van, io ero indietro ho visto che non facevo tanta fatica e poi successivamente ho attaccato in prima persona. Ho fatto un tentativo ...

