Giro Donne 2022 | Annemiek van Vleuten | “Penso giorno dopo giorno | sono felice di essere tornata in Italia”

(Di lunedì 4 luglio 2022) Tappa e Maglia Rosa pervan. Il più classico dei colpi doppi nel ciclismo: l’atleta della Movistar ha conquistato la quarta tappa dele si è portata al comando della classifica generale. A Cesena fuoco e fiamme tra le big, con la neerlandese che ha resistito agli attacchi dell’iberica Mavi Garcia, per poi batterla allo sprint e agguantare il successo numero quattordici nella Corsa Rosa. Le sue parole al traguardo: “Lo scorso anno non ho potuto prender parte al, perché la preparazione era incentrata sulle Olimpiadi di Tokyo, è stato difficile rinunciarci.moltodi, con una nuova squadra, una nuova sfida, con le mie compagne spagnole della ...

Pubblicità

Eurosport_IT : SIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII ?????? Incredibile Elisa Balsamo: la ciclista n… - bikenewsPhoto : ANNEMIEK VAN VLEUTEN SI IMPONE FRA LE SALITE DI CESENA E SI PRENDE LA MAGLIA ROSA. SECONDA MAVI GARCIA CAÑELLAS, TE… - susydigennaro : RT @napolimagazine: Ciclismo, Giro donne: dominio Van Vleuten, a Cesena brucia la Garcia - petrazzuolo : RT @napolimagazine: Ciclismo, Giro donne: dominio Van Vleuten, a Cesena brucia la Garcia - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: Ciclismo, Giro donne: dominio Van Vleuten, a Cesena brucia la Garcia -

Parlando della classifica generale, che ora sembra racchiusa a tre contendenti, visti distacchi molto ampi: 'Salvo crisi estreme su qualche salita impegnativa sì. Ora si cercherà di recuperare ...In occasione dell'arrivo in città della quinta tappa del" Carpi - Reggio Emilia - la mobilità cittadina subirà importanti modifiche nella giornata di domani, martedì 5 luglio. Dopo essere ...Annemiek Van Vleuten ha rispettato i pronostici della vigilia imponendosi nella quarta tappa del Giro d'Italia Donne con partenza e arrivo a Cesena. In terra romagnola la fuoriclasse olandese ha battu ...Tappa e Maglia Rosa per Annemiek van Vleuten. Il più classico dei colpi doppi nel ciclismo: l'atleta della Movistar ha conquistato la quarta tappa del Giro Donne 2022 e si è portata al comando della c ...