Giro d’Italia Donne | Annemiek Van Vleuten domina la quarta tappa | battuta Mavi Garcia in volata Terza Marta Cavalli

Annemiek Van Vleuten ha rispettato i pronostici della vigilia imponendosi nella quarta tappa del Giro d'Italia Donne con partenza e arrivo a Cesena. In terra romagnola la fuoriclasse olandese ha battuto nello sprint a due l'iberica Mavi Garcia, Terza una coriacea Marta Cavalli. Dopo un avvio scoppiettante in cui i vari tentativi di fuga sono andati a vuoto la corsa si è infiammata sull'impegnativo Colle del Barbotto, salita che ha costretto Elisa Balsamo a perdere le ruote del gruppo. Prima dello scollinamento Marta Cavalli, Annemiek Van Vleuten e Mavi Garcia hanno mollato gli ormeggi ...

vascorossi : Sono senza parole.. Travolto … e Stravolto… da 701.000 dichiarazioni d’amore…(… le vostre..) …da un tour che per pi… - sciareneve : RT @MTBiit: Annemiek Van Vleuten è troppo forte per tutte: capolavoro e maglia rosa a Cesena #giroditalia #roadbike #4Luglio - ILENIALazzaro : RT @Eurosport_IT: Non c'è storia a Cesena: Van Vleuten è imprendibile! ??????????? #EurosportCICLISMO | #GiroDonne | #GiroDonne22 https://t.c… - MTBiit : Annemiek Van Vleuten è troppo forte per tutte: capolavoro e maglia rosa a Cesena #giroditalia #roadbike #4Luglio… - Eurosport_IT : Non c'è storia a Cesena: Van Vleuten è imprendibile! ??????????? #EurosportCICLISMO | #GiroDonne | #GiroDonne22 -