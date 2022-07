Giovane accoltellato a Salerno, ipotesi lite per gelosia (Di lunedì 4 luglio 2022) Un 19enne salernitano nella notte e’ stato ferito con cinque fendenti a seguito di una lite avvenuta in via Leucosia, zona orientale di Salerno. Il Giovane e’ stato colpito tre volte alla schiena all’altezza del rene e due volte nella parte posteriore dell’orecchio. Trasportato d’urgenza al “Ruggi” dai sanitari della Croce Bianca, e’ stato sottoposto ad un intervento chirurgico. Da quanto si apprende non sarebbe in pericolo di vita. Sono in corso accertamenti da parte della Polizia di Stato per ricostruire l’accaduto e risalire al movente che non si esclude possa essere legato ad una ragazza contesa. Le indagini sono state affidate agli agenti della Squadra Mobile di Salerno e ai colleghi della scientifica. ( Consiglia Leggi su cronachesalerno (Di lunedì 4 luglio 2022) Un 19enne salernitano nella notte e’ stato ferito con cinque fendenti a seguito di unaavvenuta in via Leucosia, zona orientale di. Ile’ stato colpito tre volte alla schiena all’altezza del rene e due volte nella parte posteriore dell’orecchio. Trasportato d’urgenza al “Ruggi” dai sanitari della Croce Bianca, e’ stato sottoposto ad un intervento chirurgico. Da quanto si apprende non sarebbe in pericolo di vita. Sono in corso accertamenti da parte della Polizia di Stato per ricostruire l’accaduto e risalire al movente che non si esclude possa essere legato ad una ragazza contesa. Le indagini sono state affidate agli agenti della Squadra Mobile die ai colleghi della scientifica. ( Consiglia

