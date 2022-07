Giornata decisiva per il Governo, oggi Conte vede Draghi: ecco le richieste del Movimento al premier (Di lunedì 4 luglio 2022) Si prospetta una Giornata decisiva per il Governo. Prima la riunione del consiglio nazionale del Movimento alle 13 per prepararsi a una Giornata di fuoco, poi l’incontro con il premier Mario Draghi alle 16.30 e, in ultimo, un summit con i vertici pentastellati per fare il punto della situazione. Le tensioni che agitano la maggioranza sono dalle dichiarazioni del sociologo Domenico De Masi che, intervistato da Il Fatto Quotidiano, ha riferito di aver saputo da Beppe Grillo che il premier gli avrebbe chiesto la rimozione di Conte. Frasi giudicate gravi – sebbene siano state smentite sia dal fondatore M5S che da Draghi – che hanno reso necessario il chiarimento che ci sarà questo pomeriggio tra Conte e il ... Leggi su lanotiziagiornale (Di lunedì 4 luglio 2022) Si prospetta unaper il. Prima la riunione del consiglio nazionale delalle 13 per prepararsi a unadi fuoco, poi l’incontro con ilMarioalle 16.30 e, in ultimo, un summit con i vertici pentastellati per fare il punto della situazione. Le tensioni che agitano la maggioranza sono dalle dichiarazioni del sociologo Domenico De Masi che, intervistato da Il Fatto Quotidiano, ha riferito di aver saputo da Beppe Grillo che ilgli avrebbe chiesto la rimozione di. Frasi giudicate gravi – sebbene siano state smentite sia dal fondatore M5S che da– che hanno reso necessario il chiarimento che ci sarà questo pomeriggio trae il ...

Pubblicità

ItaliaInforma2 : La giornata di oggi è importante per il governo #Draghi. Importante, come tutte le verifiche, ma non decisiva perch… - angiuoniluigi : RT @franser_real: ??? LA PRIMA PAGINA DEL FATTO GIORNATA DECISIVA oggi Consiglio Nazionale del M5S, poi vertice a Palazzo Chigi Conte chie… - franser_real : ??? LA PRIMA PAGINA DEL FATTO GIORNATA DECISIVA oggi Consiglio Nazionale del M5S, poi vertice a Palazzo Chigi Cont… - IannielloBruno : RT @rtl1025: ?? “Statisticamente ogni volta che i giornali pronosticano una giornata decisiva, non succede poi nulla. Mi pare difficile che… - Capezzone : RT @rtl1025: ?? “Statisticamente ogni volta che i giornali pronosticano una giornata decisiva, non succede poi nulla. Mi pare difficile che… -