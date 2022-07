Giorgio Faletti, il “Signor Tenente” dai molteplici talenti (Di lunedì 4 luglio 2022) Al principio cabarettista, attore, musicista e poi scrittore, Giorgio Faletti nasce ad Asti nel 1950 e muore, a soli 63 anni, nel 2014, a Torino. La sua carriera di scrittore comincia in quella che si sarebbe poi rivelata l’ultima fase della sua vita: nel 2002 pubblica “Io uccido“, il suo primo Thriller, ambientato nel Principato di Monaco. “Io di notte non posso dormire perché il mio male non riposa mai” “E allora tu cosa fai di notte per curare il tuo male?” “Io uccido”. Giorgio FalettiIl romanzo diventa subito un best seller, acclamato dalla critica e amato dal pubblico. Faletti viene definito dal maestro del thriller Jeffery Deaver “larger than life, uno che diventerà leggenda”, e così è stato. Nel 2004 si assiste all’uscita del secondo libro, dal titolo “Niente di vero tranne gli occhi”, a ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 4 luglio 2022) Al principio cabarettista, attore, musicista e poi scrittore,nasce ad Asti nel 1950 e muore, a soli 63 anni, nel 2014, a Torino. La sua carriera di scrittore comincia in quella che si sarebbe poi rivelata l’ultima fase della sua vita: nel 2002 pubblica “Io uccido“, il suo primo Thriller, ambientato nel Principato di Monaco. “Io di notte non posso dormire perché il mio male non riposa mai” “E allora tu cosa fai di notte per curare il tuo male?” “Io uccido”.Il romanzo diventa subito un best seller, acclamato dalla critica e amato dal pubblico.viene definito dal maestro del thriller Jeffery Deaver “larger than life, uno che diventerà leggenda”, e così è stato. Nel 2004 si assiste all’uscita del secondo libro, dal titolo “Niente di vero tranne gli occhi”, a ...

