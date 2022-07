Giorgia Soleri pubblica una foto in Senza veli e Instagram la censura | prima sbotta | poi ne pubblica provocatoriamente un’altra

Giorgia Soleri pubblica una foto in topless e Instagram la censura: prima sbotta, poi ne pubblica provocatoriamente un’altra (Di lunedì 4 luglio 2022) Nelle scorse ore Giorgia Soleri ha rivelato ai suoi follower un episodio che le è capitato su Instagram. La compagna di Damiano dei Maneskin ha infatti trascorso una giornata al mare e ha immortalato il momento pubblicando una sua storia su Instagram Senza il pezzo di sopra del costume, coprendo il seno con le mani. L’algoritmo di Instagram però ha eliminato lo scatto in “violazione delle linee guida in materia di adescamento d’adulti”. Giorgia si è sfogata con i suoi seguaci: Allora su Instagram si scoprono sempre cose nuove: io oggi ho scoperto che in una foto dove mi si vedevano le tet*e, peraltro coperte, ‘adesco adulti’. Cosa fai nella vita? Adesco gli adulti! C’è Chiara Ferragni che è ... Leggi su isaechia (Di lunedì 4 luglio 2022) Nelle scorse oreha rivelato ai suoi follower un episodio che le è capitato su. La compagna di Damiano dei Maneskin ha infatti trascorso una giornata al mare e ha immortalato il momentondo una sua storia suil pezzo di sopra del costume, coprendo il seno con le mani. L’algoritmo diperò ha eliminato lo scatto in “violazione delle linee guida in materia di adescamento d’adulti”.si è sfogata con i suoi seguaci: Allora susi scoprono sempre cose nuove: io oggi ho scoperto che in unadove mi si vedevano le tet*e, peraltro coperte, ‘adesco adulti’. Cosa fai nella vita? Adesco gli adulti! C’è Chiara Ferragni che è ...

IsaeChia : Giorgia Soleri pubblica una foto in topless e Instagram la censura: prima sbotta, poi ne pubblica provocatoriamente… - accountciclo : Non vuoi cenare in reggiseno come Chiara Ferragni e Giorgia Soleri? Ok, non farlo. Se vedo una persona in reggisen… - maxcomper : Giorgia Soleri insegnami a non radermi la faccia. - sagaarttora : RT @heythere_b: A sinistra il reggiseno di Giorgia Soleri con cui non si può mangiare a tavola, a destra il crop top di un noto brand che i… - vincentdeange15 : Il rapporto complicato tra Instagram e Giorgia Soleri ovvero la creatrice di contenuti più birichina del web ??… -