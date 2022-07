Giorgia Soleri e Chiara Ferragni in reggiseno al ristorante, scoppia la polemica: «Solo una cafoncella» (Di lunedì 4 luglio 2022) La polemica è nuova, le facce sempre -più o meno- le stesse: a finire nel mirino stavolta sono Chiara Ferragni, abituata alle critiche e anche a lasciarsele scivolare addosso, e Giorgia Soleri, che pure non pare scomporsi di fornte ai pareri negativi. Il motivo del fermento scaturito su twitter è un atteggiamento comune: la modella cena in reggiseno per il troppo caldo, così come l’imprenditrice che sceglie un microtop nero a foglia di fico ed entrambe lo condividono con i followers. A cadere sotto la scure del giudizio, in un post pubblicato su twitter, non è tanto la scelta dell’abbigliamento in sè, quanto l’occasione d’uso: «Se ti presenti vestita così ad un ristorante non stai combattendo il patriarcato, sei Solo una cafoncella». ... Leggi su newscronaca.myblog (Di lunedì 4 luglio 2022) Laè nuova, le facce sempre -più o meno- le stesse: a finire nel mirino stavolta sono, abituata alle critiche e anche a lasciarsele scivolare addosso, e, che pure non pare scomporsi di fornte ai pareri negativi. Il motivo del fermento scaturito su twitter è un atteggiamento comune: la modella cena inper il troppo caldo, così come l’imprenditrice che sceglie un microtop nero a foglia di fico ed entrambe lo condividono con i followers. A cadere sotto la scure del giudizio, in un post pubblicato su twitter, non è tanto la scelta dell’abbigliamento in sè, quanto l’occasione d’uso: «Se ti presenti vestita così ad unnon stai combattendo il patriarcato, seiuna». ...

Pubblicità

fukingaliciccia : RT @accountciclo: Non vuoi cenare in reggiseno come Chiara Ferragni e Giorgia Soleri? Ok, non farlo. Se vedo una persona in reggiseno e co… - zazoomblog : Giorgia Soleri mostra le sopracciglia non depilate (FOTO) - #Giorgia #Soleri #mostra #sopracciglia - Invetriata : @heythere_b Giorgia Soleri ha dei tatuaggi sulle ascelle? - IsaeChia : Giorgia Soleri pubblica una foto in topless e Instagram la censura: prima sbotta, poi ne pubblica provocatoriamente… - accountciclo : Non vuoi cenare in reggiseno come Chiara Ferragni e Giorgia Soleri? Ok, non farlo. Se vedo una persona in reggisen… -