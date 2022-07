Giochi del Mediterraneo, Basket 3×3: le azzurre vincono il bronzo, battuta la Turchia (Di lunedì 4 luglio 2022) Altro riconoscimento per lo sport azzurro in Algeria. La nazionale femminile di Basket 3×3 ha vinto la medaglia di bronzo ai Giochi del Mediterraneo in corso a Orano. Nella finale per il terzo posto le azzurre (Giulia Bongiorno, Beatrice Del Pero, Sara Madera, Giovanna Elena Smorto) hanno avuto la meglio per 14-12 sulla Turchia, rivale nel medagliere dell’edizione in corso e di quello storico. Il bottino azzurro è di 37 ori, 45 argenti e 49 bronzi. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 4 luglio 2022) Altro riconoscimento per lo sport azzurro in Algeria. La nazionale femminile di3×3 ha vinto la medaglia diaidelin corso a Orano. Nella finale per il terzo posto le(Giulia Bongiorno, Beatrice Del Pero, Sara Madera, Giovanna Elena Smorto) hanno avuto la meglio per 14-12 sulla, rivale nel medagliere dell’edizione in corso e di quello storico. Il bottino azzurro è di 37 ori, 45 argenti e 49 bronzi. SportFace.

