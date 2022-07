Giochi del Mediterraneo 2022, volley femminile: Italia d’oro, battuta la Turchia in finale (Di lunedì 4 luglio 2022) Arriva un altra medaglia prestigiosa per l’Italia nel corso dei Giochi del Mediterraneo 2022. La Nazionale di volley femminile, infatti, ha battuto in quattro set la Turchia in una partita tiratissima, terminata con il risultato di 26-24 25-20 22-25 25-22. Una vittoria che è importante anche in chiave medagliere, visto che le due Nazioni combattono in vetta della classifica, comandata dagli anatolici per numero di ori ma con l’Italia che insegue a stretto giro di posta; inoltre, si è trattata di una “vendetta” dopo la vittoria della Turchia nella partita inaugurale del torneo femminile. IL MEDAGLIERE AGGIORNATO SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 4 luglio 2022) Arriva un altra medaglia prestigiosa per l’nel corso deidel. La Nazionale di, infatti, ha battuto in quattro set lain una partita tiratissima, terminata con il risultato di 26-24 25-20 22-25 25-22. Una vittoria che è importante anche in chiave medagliere, visto che le due Nazioni combattono in vetta della classifica, comandata dagli anatolici per numero di ori ma con l’che insegue a stretto giro di posta; inoltre, si è trattata di una “vendetta” dopo la vittoria dellanella partita inaugurale del torneo. IL MEDAGLIERE AGGIORNATO SportFace.

Pubblicità

_Carabinieri_ : Orano (Algeria), #GiochidelMediterraneo 2022, nuoto specialità 100 stile libero: complimenti all’atleta Filippo Meg… - Federvolley : #JMORAN2022 #LaNazionale ????maschile conquista il bronzo?? ai Giochi del Mediterraneo. In finale gli azzurri hanno ba… - ItaliaTeam_it : Il primo ORO #ItaliaTeam ai Giochi del Mediterraneo di Orano. Le Fate sul gradino più alto del podio nel concorso g… - Ile940 : RT @sportface2016: #Oran2022, #volley femminile: #Italia d'oro, battuta la #Turchia in finale - thevolleynews : Giochi del Mediterraneo, è oro per le azzurre di coach Pieragnoli - -