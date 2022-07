Giochi del Mediterraneo 2022, sei medaglie per l’Italia nella spada individuale, oro Rizzi (Di lunedì 4 luglio 2022) Fioccano le medaglie per l’Italia nella prova individuale di spada ai Giochi del Mediterraneo 2022 in corso a Orano, in Algeria. Al femminile finale tutta azzurra vinta Giulia Rizzi per 15-8 su Nicol Foietta, mentre ha conquistato il bronzo Roberta Marzani. Sfuma l’oro invece per Valerio Cuomo, sconfitto nell’atto conclusivo dall’egiziano Elsayed. Bronzo per Matteo Tagliarol e Giacomo Paolini. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 4 luglio 2022) Fioccano leperprovadiaidelin corso a Orano, in Algeria. Al femminile finale tutta azzurra vinta Giuliaper 15-8 su Nicol Foietta, mentre ha conquistato il bronzo Roberta Marzani. Sfuma l’oro invece per Valerio Cuomo, sconfitto nell’atto conclusivo dall’egiziano Elsayed. Bronzo per Matteo Tagliarol e Giacomo Paolini. SportFace.

Federvolley : #JMORAN2022 Orooooooooo?? #LaNazionale ????femminile vince la finale dei Giochi del Mediterraneo battendo la Turchia????… - _Carabinieri_ : Orano (Algeria), #GiochidelMediterraneo 2022, nuoto specialità 100 stile libero: complimenti all’atleta Filippo Meg… - Federvolley : #JMORAN2022 #LaNazionale ????maschile conquista il bronzo?? ai Giochi del Mediterraneo. In finale gli azzurri hanno ba… - PonzErica : RT @aboubakar_soum: L’aurora del BASTA sta sorgendo nel cielo del Paese Reale. Non consentiremo al Palazzo, impegnato in giochi di potere,… - ines_bianca : RT @Federscherma: GIOCHI DEL MEDITERRANEO ORANO 2022 - ORO DI GIULIA RIZZI, D'ARGENTO VALERIO CUOMO E NICOL FOIETTA, BRONZO PER MATTEO TAGL… -