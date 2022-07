Giochi del Mediterraneo 2022 | Angiolini oro nei 50 rana | Bottazzo bronzo

(Di lunedì 4 luglio 2022) Ancora un oro per l’Italia neidel, in corso a Orano, in Algeria. Arriva dal nuoto e grazie a Lisa, che si impone nei 50con il tempo di 30?87, toccando prima della portoghese De Pinho Rodrigues (31?31) e dell’altra azzurra Anitain 31?41. SportFace.

_Carabinieri_ : Orano (Algeria), #GiochidelMediterraneo 2022, nuoto specialità 100 stile libero: complimenti all’atleta Filippo Meg… - Federvolley : #JMORAN2022 #LaNazionale ????maschile conquista il bronzo?? ai Giochi del Mediterraneo. In finale gli azzurri hanno ba… - ItaliaTeam_it : Il primo ORO #ItaliaTeam ai Giochi del Mediterraneo di Orano. Le Fate sul gradino più alto del podio nel concorso g… - luthien70 : #volley #giochidelMediterraneo #dal15al25 L’Italia femminile vince l’oro ai Giochi del Mediterraneo - Cinzia_S87 : RT @Federvolley: #JMORAN2022 #LaNazionale ????maschile conquista il bronzo?? ai Giochi del Mediterraneo. In finale gli azzurri hanno battuto 3… -

