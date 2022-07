Gina Lollobrigida, simbolo di bellezza e sex appeal. Contro gli scandali continua a combattere ancora oggi (Di lunedì 4 luglio 2022) Corre l’anno 1954 quando Gina Lollobrigida (oggi al suo novantacinquesimo compleanno) viene invitata al Festival di Mar del Plata. Gina, di anni allora ne ha 27. Juan Perón, l’allora presidente argentino, si è follemente innamorato di lei, tanto che – secondo il periodico Ambito Financiero – fa costruire a tempo di record, nella villa dove l’attrice risiede, un campo da tennis. Sono imminenti le elezioni parlamentari quando una foto di Perón che cammina con la Lollo al suo fianco scatena un terremoto. Eh sì, perché Gina è… completamente nuda.Ovviamente un fotomontaggio, probabilmente ideato dagli antiperonisti che diffondono la fantasiosa notizia secondo la quale l’immagine (oggi ritrovata) è stata scattata con una improbabile fotocamera a raggi X su ordine dello stesso ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 4 luglio 2022) Corre l’anno 1954 quandoal suo novantacinquesimo compleanno) viene invitata al Festival di Mar del Plata., di anni allora ne ha 27. Juan Perón, l’allora presidente argentino, si è follemente innamorato di lei, tanto che – secondo il periodico Ambito Financiero – fa costruire a tempo di record, nella villa dove l’attrice risiede, un campo da tennis. Sono imminenti le elezioni parlamentari quando una foto di Perón che cammina con la Lollo al suo fianco scatena un terremoto. Eh sì, perchéè… completamente nuda.Ovviamente un fotomontaggio, probabilmente ideato dagli antiperonisti che diffondono la fantasiosa notizia secondo la quale l’immagine (ritrovata) è stata scattata con una improbabile fotocamera a raggi X su ordine dello stesso ...

Agenzia_Ansa : Auguri a Gina Lollobrigida che compie 95 anni. Di una signora non si dovrebbe mai rivelare l'età ma per una diva ch… - antonel63061421 : RT @MMirella28: Che te magni? Pane E che ci metti dentro Fantasia Marescia ' Dal film pane, amore e fantasia, con Gina Lollobrigida Buon co… - cicciodevilla : RT @RobertoRenga: Nel giorno della festa dell'indipendenza americana, Gina Lollobrigida, Lollo per tutti, compie 95 anni: è solo un caso. A… - lillialf : RT @TV2000it: ??Buon compleanno a Gina Lollobrigida 95 anni e tante vite: attrice, fotografa, scultrice La diva, icona del #cinema italian… - TweetNotizie : Gina Lollobrigida compie 95 anni, i cinque film più famosi -