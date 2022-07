Giallo di Polina Kochelenko | tutti i misteri dietro la morte dell’ex modella | Riaperto il caso

(Di lunedì 4 luglio 2022) La famiglia di, l’extrovata senza vita in un canale d’acqua vicino Pavia nel 2021, si è opposta all’archiviazione del. A detta dei famigliari e dei periti assunti, troppe cose non tornano. La vicenda E’ ancorasulladi, l’exe addestratrice cinefila 35enne ritrovata senza vita nel canale di irrigazione Malaspina a Valeggio, vicino Pavia. Era la mezzanotte del 18 aprile del 2021 quandovenne ritrovata e, fin dal primo momento, ildel decesso venne chiuso come incidente o suicidio. La donna, originaria della Russia, venne rinvenuta senza vita con il volto rivolto verso il basso, e la prima ipotesi ...

