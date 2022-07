GF Vip 7 | opinioniste | Sonia Bruganelli riconfermata | Adriana Volpe reagisce così su Instagram FOTO

(Di lunedì 4 luglio 2022)è statacome opinionista del GF Vip 7, ma qualcosa non quadra: la moglie di Paolo Bonolis, già lo scorso anno in questo ruolo al fianco di, aveva più volte dichiarato che non avrebbe accettato la stessa nomina per l’edizione di quest’anno. Ma poi cosa è successo? La sua riconferma...

Pubblicità

AngoloDV : GF VIP 7: Clarissa dice la sua sulle opinioniste del Reality #gfvip7 #grandefratellovip #AngolodelleNotizie… - infoitcultura : GF Vip 7 opinioniste, Clarissa: il discorso fuori luogo, siamo alle comiche - infoitcultura : Gf Vip 7, Clarissa Selassié svela cosa ne pensa delle opinioniste - infoitcultura : Grande Fratello Vip, Clarissa Selassiè sulle nuove opinioniste: 'Diamo spazio ai giovani!!!' - ParliamoDiNews : Grande Fratello Vip, Clarissa Selassiè sulle nuove opinioniste: `Diamo spazio ai giovani!!!` #GrandeFratello… -

Novità in arrivo per il GF: Alfonso Signorini avrebbe scelto altri tre concorrenti con un grande nome che resta in sospeso... Dopo aver ufficializzato le dueper la nuova stagione - Sonia Bruganelli e Orietta ...... il via il 19 settembre su Canale5 Il Grande Fratello, settima edizione, in partenza il 19 settembre in prima serata su Canale 5, ha due presenze ufficiali ormi certe. Si tratta delle...Sonia Bruganelli è stata riconfermata nel ruolo di opinionista del GF Vip 7, ma perché non è toccata la stessa sorte ad Adriana VolpePer quanto riguarda la pubblicità, noi e terze parti selezionate aderenti al TCF di IAB, potremmo utilizzare dati di geolocalizzazione precisi e fare una scansione attiva delle caratteristiche del dis ...