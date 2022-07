GF Vip 7 | Clarissa Selassié contro Alfonso Signorini e Orietta Berti | «Volevo fare l’opinionista» | poi la frecciatina a Katia Ricciarelli

Pubblicità

infoitcultura : Clarissa Selassiè rivela: 'Non hanno avuto coraggio di scegliermi come opinionista al GF Vip' - infoitcultura : GF Vip 7 opinioniste, Clarissa: il discorso fuori luogo, siamo alle comiche - infoitcultura : Gf Vip 7, Clarissa Selassié svela cosa ne pensa delle opinioniste - infoitcultura : Bufera GF Vip 7: Clarissa Selassié si scaglia contro le scelte di Signorini - FOTO - - infoitcultura : Grande Fratello Vip, Clarissa Selassiè sulle nuove opinioniste: 'Diamo spazio ai giovani!!!' -

Una scelta che però aSelassiè non è piaciuta molto. Per la settima edizione del Grande Fratellole opinioniste saranno Sonia Bruganelli e Orietta Berti . La prima è una riconferma, dopo ...Ebbene, sembra proprio che nelle scorse ore a parlare sia stataSelassié l a quale in ... Grande fratello7, Sonia Bruganelli confermata come opinionista Come abbiamo già avuto modo di ...Clarissa Selassié avrebbe voluto fare l'opinionista al GF Vip 7, ma Alfonso Signorini ha preferito Orietta Berti.Una scelta che però a Clarissa Selassiè non è piaciuta molto. Per la settima edizione del Grande Fratello Vip le opinioniste saranno Sonia Bruganelli e Orietta Berti. La prima è una riconferma, dopo l ...