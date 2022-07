Germania, primo rosso della bilancia commerciale da 30 anni. Esportazioni in calo e forte incremento dei costi dell’import (Di lunedì 4 luglio 2022) La Germania ha registrato il suo primo deficit commerciale mensile in tre decenni. Il dato diffuso oggi è relativo allo scorso maggio e segna un rosso di un miliardo di euro, il primo dal 1991. A mandare in negativo la bilancia commerciale tedesca sono stati il calo della domanda di made in Germany a livello globale, oltre a rallentamenti della produzione, e l’incremento dei costi dei prodotti importati. Le Esportazioni sono così scese dello 0,5% a 125,8 miliardi di euro mentre il valore delle importazioni è salito del 2,7% a 126,7 miliardi, più delle attese. In particolare l’export verso l’Unione europea è diminuito del 2,8% e quello verso la Gran Bretagna del 2,5%. ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 4 luglio 2022) Laha registrato il suodeficitmensile in tre decenni. Il dato diffuso oggi è relativo allo scorso maggio e segna undi un miliardo di euro, ildal 1991. A mandare in negativo latedesca sono stati ildomanda di made in Germany a livello globale, oltre a rallentamentiproduzione, e l’deidei prodotti importati. Lesono così scese dello 0,5% a 125,8 miliardi di euro mentre il valore delle importazioni è salito del 2,7% a 126,7 miliardi, più delle attese. In particolare l’export verso l’Unione europea è diminuito del 2,8% e quello verso la Gran Bretagna del 2,5%. ...

