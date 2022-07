Germania | Muller | riserve di gas solo 1 - 2 mesi con stop da Russia

(Di lunedì 4 luglio 2022) Lahadi gas sufficienti per durareuno o duenel caso in cui le forniture dallasi interrompessero completamente. Lo ha dichiarato il capo dell'Agenzia federale di ...

Energia Oltre

Laha riserve di gas sufficienti per durare solo uno o due mesi nel caso in cui le forniture ... Lo ha dichiarato il capo dell'Agenzia federale di rete tedesca (Bundesnetzagentur) Klaus."...Le preoccupazioni più urgenti riguardano soprattutto la, che è il paese di destinazione di Nord Stream, e che dipende dal gas russo per un terzo del suo fabbisogno totale di energia. ... Germania: Müller (Agenzia reti), timori per un prolungamento politico dei lavori di manutenzione a Nord Stream 1 BERLINO (Reuters) - Il numero uno del regolatore energetico tedesco ha avvertito che le linee di credito da 15 miliardi di euro stanziate dal governo per l'acquisto di gas per gli impianti di stoccagg ...Molti governi temono che le riduzioni nelle forniture di queste settimane continueranno a peggiorare, con gravi conseguenze ...