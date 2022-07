Georgia-Italia, Test Match rugby 2022: programma, orario, tv, streaming (Di lunedì 4 luglio 2022) Terzo e ultimo impegno per l’Italrugby dopo la bella vittoria con la Romania e domenica prossima, con fischio d’inizio alle ore 18, gli azzurri saranno impegnati a Batumi per il tero Test del tour estivo contro la Georgia. Gli azzurri di Kieran Crowley sono alla ricerca del terzo successo consecutivo in questa estate e il quarto di fila, considerando anche la vittoria contro il Galles nell’ultimo turno del Sei Nazioni. E dopo aver faticato e deluso contro il Portogallo, con la vittoria per 38-31, l’Italia con la Romania ha, invece, evidenziato la superiorità tecnica e tattica, battendo la nazionale di Bucarest per 45-13. Ora, però, per Garbisi e compagni la sfida sulla carta più ostica del trittico. La Georgia, infatti, da anni domina il cosiddetto Sei Nazioni B e da anni chiede la chance di poter ... Leggi su oasport (Di lunedì 4 luglio 2022) Terzo e ultimo impegno per l’Italdopo la bella vittoria con la Romania e domenica prossima, con fischio d’inizio alle ore 18, gli azzurri saranno impegnati a Batumi per il terodel tour estivo contro la. Gli azzurri di Kieran Crowley sono alla ricerca del terzo successo consecutivo in questa estate e il quarto di fila, considerando anche la vittoria contro il Galles nell’ultimo turno del Sei Nazioni. E dopo aver faticato e deluso contro il Portogallo, con la vittoria per 38-31, l’con la Romania ha, invece, evidenziato la superiorità tecnica e tattica, battendo la nazionale di Bucarest per 45-13. Ora, però, per Garbisi e compagni la sfida sulla carta più ostica del trittico. La, infatti, da anni domina il cosiddetto Sei Nazioni B e da anni chiede la chance di poter ...

