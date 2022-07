Gender Gap: in azienda arriva il ‘Bollino Rosa’ che premia le realtà virtuose in tema di parità (Di lunedì 4 luglio 2022) Si parla di equità nei trattamenti lavorativi (dall’accesso all’avanzamento di carriera ma anche per quanto riguarda lo stipendio), ma non lo si fa più solo in astratto, con vaghe dichiarazioni d’intenti e promesse. Con l’arrivo del cosiddetto ‘Bollino rosa‘ le imprese dovranno concretizzare gli sforzi sul tema della parità di genere per ottenere il premio. Per le imprese diventa quindi fondamentale – in effetti doveva già esserlo, ma come spesso accade ‘ ci sono cose più urgenti’ – applicare politiche virtuose per superare il Gender gap. La pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, lo scorso 1 luglio, del decreto del ministro per le Pari Opportunità Elena Bonetti, ha sancito l’entrata in vigore della certificazione ‘Rosa’, che consentirà d’ora in poi ai datori di lavoro di accedere ad un ... Leggi su luce.lanazione (Di lunedì 4 luglio 2022) Si parla di equità nei trattamenti lavorativi (dall’accesso all’avanzamento di carriera ma anche per quanto riguarda lo stipendio), ma non lo si fa più solo in astratto, con vaghe dichiarazioni d’intenti e promesse. Con l’arrivo del cosiddettorosa‘ le imprese dovranno concretizzare gli sforzi suldelladi genere per ottenere il premio. Per le imprese diventa quindi fondamentale – in effetti doveva già esserlo, ma come spesso accade ‘ ci sono cose più urgenti’ – applicare politicheper superare ilgap. La pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, lo scorso 1 luglio, del decreto del ministro per le Pari Opportunità Elena Bonetti, ha sancito l’entrata in vigore della certificazione ‘, che consentirà d’ora in poi ai datori di lavoro di accedere ad un ...

