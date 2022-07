GeForce NOW arriva sui nuovi televisori Samsung (Di lunedì 4 luglio 2022) GeForce NOW sbarca finalmente sui nuovi televisori Samsung per migliorare l’esperienza di gaming anche in soggiorno Samsung (qui per maggiori informazioni) ha annunciato oggi il Samsung Gaming Hub, portando così la disponibilità nativa della piattaforma GeForce NOW anche sui televisori Samsung del 2022. Inoltre, questa settimana annunciamo l’aggiornamento SHIELD Software Experience Upgrade 9.1, ora disponibile su tutte le TV NVIDIA SHIELD. Questo, offrirà nuove funzionalità di gioco che miglioreranno l’esperienza GeForce NOW. Come si sa, giocare in salotto è un’esperienza che si abbina perfettamente all’utilizzo di un appropriato controller, pertanto fino a fine Agosto, tutti gli utenti GeForce NOW ... Leggi su tuttotek (Di lunedì 4 luglio 2022)NOW sbarca finalmente suiper migliorare l’esperienza di gaming anche in soggiorno(qui per maggiori informazioni) ha annunciato oggi ilGaming Hub, portando così la disponibilità nativa della piattaformaNOW anche suidel 2022. Inoltre, questa settimana annunciamo l’aggiornamento SHIELD Software Experience Upgrade 9.1, ora disponibile su tutte le TV NVIDIA SHIELD. Questo, offrirà nuove funzionalità di gioco che miglioreranno l’esperienzaNOW. Come si sa, giocare in salotto è un’esperienza che si abbina perfettamente all’utilizzo di un appropriato controller, pertanto fino a fine Agosto, tutti gli utentiNOW ...

