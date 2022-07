Gabriel Jesus all'Arsenal | Arteta | 'Era tanto tempo che mancava uno come lui'

Pubblicità

DiMarzio : #Calciomercato | #Arsenal, ufficiale l’acquisto di Gabriel #Jesus - EnricoTurcato : Siamo al 4 luglio e, considerando Kalvin Phillips (58 milioni) e Gabriel Jesus (52), quattro delle sei top inglesi… - GoalItalia : ?? UFFICIALE ?? Gabriel Jesus lascia il Manchester City per l'Arsenal: operazione da più di 50 milioni di euro ?? - infoitsport : UFFICIALE: Gabriel Jesus è il nuovo numero 9 dell'Arsenal. Arriva a titolo definitivo dal City - infoitsport : Arsenal, è ufficiale l'acquisto di Gabriel Jesus -

Dopo aver confermato la partenza dell'attaccantealla volta dell'Arsenal, il Manchester City ha annunciato l'arrivo del centrocampista del Leeds Kalvin Phillips per una somma che, secondo i media, potrebbe raggiungere i 50 milioni di ...Commenta per primo Il Manchester City non si ferma più e, dopo gli acquisti già annunciati di Julian Alvarez, Erling Haaland e del secondo portiere Ortega e la cessione all'Arsenal di, si dimostra una delle formazioni più attive sul mercato inglese. Il club campione in carica della Premier League ha infatti ufficializzato l'arrivo dal Leeds del centrocampista Kalvin ...La pubblicità sostiene il nostro lavoro giornalistico e la proponiamo in una modalità non invasiva e rispettosa della tua privacy. Per permetterci di continuare a darti un'informazione di qualità disa ...Giornata ricca di emozioni sul fronte calciomercato. La notizia più importante arriva dall’estero: Christian Eriksen e il Manchester United avrebbero raggiunto l’intesa per la prossima stagione. Il ce ...