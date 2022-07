Francia, ricorso in Cassazione per estradizione ex br, legale: “Stupore, decisione politica” (Di lunedì 4 luglio 2022) (Adnkronos) – “E’ un ricorso meramente politico” quello del Procura generale che ha impugnato davanti alla Cassazione il no all’estradizione dei dieci ex terroristi italiani “mentre dovrebbe essere un ricorso giuridico. Sono stupefatta per questa decisione che è frutto di pressioni politiche. Comunque questo ricorso non ha alcuna possibilità di andare in porto in quanto è una materia in cui è sovrana la Corte di Appello”. Ad affermarlo all’Adnkronos è Irène Terrel, l’avvocata francese di sette dei dieci ex terroristi italiani fermati in Francia a fine aprile nell’ambito dell’operazione ‘Ombre rosse’ commentando la decisione della Procura di impugnare la sentenza della Corte di Appello di Parigi che ha negato l’estradizione ai 10 ex ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 4 luglio 2022) (Adnkronos) – “E’ unmeramente politico” quello del Procura generale che ha impugnato davanti allail no all’dei dieci ex terroristi italiani “mentre dovrebbe essere ungiuridico. Sono stupefatta per questache è frutto di pressioni politiche. Comunque questonon ha alcuna possibilità di andare in porto in quanto è una materia in cui è sovrana la Corte di Appello”. Ad affermarlo all’Adnkronos è Irène Terrel, l’avvocata francese di sette dei dieci ex terroristi italiani fermati ina fine aprile nell’ambito dell’operazione ‘Ombre rosse’ commentando ladella Procura di impugnare la sentenza della Corte di Appello di Parigi che ha negato l’ai 10 ex ...

Pubblicità

agenzia_nova : #Francia #Italia La procura di #Parigi fa ricorso contro il blocco all’estradizione degli ex terroristi rossi - SecolodItalia1 : Terroristi rossi in Francia, si riapre la partita: ricorso in Cassazione per riportarli in Italia… - StraNotizie : Francia, ricorso in Cassazione per estradizione ex br, legale: 'Stupore, decisione politica' - Open_gol : La decisione arriva dopo la sentenza della Corte d'Appello di Parigi che aveva negato il ritorno in Italia del grup… - zazoomblog : Francia la procura generale annuncia il ricorso in Cassazione contro il No all’estradizione dei 10 terroristi itali… -