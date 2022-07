Francia, la procura generale annuncia il ricorso in Cassazione contro il No all’estradizione dei 10 terroristi italiani (Di lunedì 4 luglio 2022) La procura generale di Parigi ha annunciato il ricorso in Cassazione contro il no all’estradizione in Italia dei 10 ex militanti armati rossi – arrestati nella capitale francese il 28 aprile 2021 nell’operazione «Ombre rosse» – deciso dalla Corte d’Appello. Il rifiuto era arrivato il 29 giugno scorso, quando i giudici avevano motivato la decisione appellandosi agli articoli 8 e 6 della Convenzione europea dei diritti umani sul rispetto della vita privata e familiare e sul diritto ad un processo equo. Tra i 10 arrestati c’è anche l’ex militante di Lotta Continua Giorgio Pietrostefani, già condannato in Italia per essere stato tra i mandanti dell’omicidio del commissario Luigi Calabresi a Milano. Sulle motivazioni del no all’estradizione fornite ... Leggi su open.online (Di lunedì 4 luglio 2022) Ladi Parigi hato ilinil noin Italia dei 10 ex militanti armati rossi – arrestati nella capitale francese il 28 aprile 2021 nell’operazione «Ombre rosse» – deciso dalla Corte d’Appello. Il rifiuto era arrivato il 29 giugno scorso, quando i giudici avevano motivato la decisione appellandosi agli articoli 8 e 6 della Convenzione europea dei diritti umani sul rispetto della vita privata e familiare e sul diritto ad un processo equo. Tra i 10 arrestati c’è anche l’ex militante di Lotta Continua Giorgio Pietrostefani, già condannato in Italia per essere stato tra i mandanti dell’omicidio del commissario Luigi Calabresi a Milano. Sulle motivazioni del nofornite ...

