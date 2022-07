Francesca Pascale ieri e oggi: come era e com’è, la trasformazione (Di lunedì 4 luglio 2022) Divenuta nota al pubblico per la sua relazione con l’ex Cavaliere Silvio Berlusconi, Francesca Pascale ha fatto parlare di sé anche per la sua recente unione con Paola Turci. Proviamo a scoprire com’era ieri e come è oggi. Dopo i primi esordi come commessa e cameriera e dopo come showgirl in un’emittente tlocale, Francesca Pascale si avvicina alla politica militando nel partito guidato da Silvio Berlusconi. Si candida quindi con il Popolo delle Libertà al consiglio comunale di Napoli e poi alle elezioni per la provincia partenopea. Dopo il naufragio dell’unione tra Veronica Lario e il magnate di Mediaset, la Pascale intraprende una relazione con Berlusconi, grazie al quale si impone al grande pubblico. ... Leggi su periodicoitaliano (Di lunedì 4 luglio 2022) Divenuta nota al pubblico per la sua relazione con l’ex Cavaliere Silvio Berlusconi,ha fatto parlare di sé anche per la sua recente unione con Paola Turci. Proviamo a scoprire com’era. Dopo i primi esordicommessa e cameriera e doposhowgirl in un’emittente tlocale,si avvicina alla politica militando nel partito guidato da Silvio Berlusconi. Si candida quindi con il Popolo delle Libertà al consiglio comunale di Napoli e poi alle elezioni per la provincia partenopea. Dopo il naufragio dell’unione tra Veronica Lario e il magnate di Mediaset, laintraprende una relazione con Berlusconi, grazie al quale si impone al grande pubblico. ...

