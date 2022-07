Francesca Pascale e Paola Turci: le foto del matrimonio (Di lunedì 4 luglio 2022) La cantante e l’ex fidanzata di Silvio Berlusconi sono convolate a nozze: tutti i dettagli e i particolari sull’evento. Finalmente dopo tanto tempo Paola Turci e Francesca Pascale si sono dette Si. L’evento, organizzato in ogni minimo dettaglio è stato molto bello ma anche discusso. L’ex compagna di Silvio Berlusconi è convolata a nozze con la cantante italiana, per loro due si è trattato di un giorno molto importante soprattutto per quanto riguarda i diritti. Paola e Francesca a nozze (web)Francesca Pascale e Paola Turci spose Le due donne sono arrivate al comune di Montalcino a bordo di un Suv chiaro. Prima della cerimonia, hanno raccolto gli applausi degli amici presenti. Quindi, mano nella mano, ... Leggi su formatonews (Di lunedì 4 luglio 2022) La cantante e l’ex fidanzata di Silvio Berlusconi sono convolate a nozze: tutti i dettagli e i particolari sull’evento. Finalmente dopo tanto temposi sono dette Si. L’evento, organizzato in ogni minimo dettaglio è stato molto bello ma anche discusso. L’ex compagna di Silvio Berlusconi è convolata a nozze con la cantante italiana, per loro due si è trattato di un giorno molto importante soprattutto per quanto riguarda i diritti.a nozze (web)spose Le due donne sono arrivate al comune di Montalcino a bordo di un Suv chiaro. Prima della cerimonia, hanno raccolto gli applausi degli amici presenti. Quindi, mano nella mano, ...

Agenzia_Ansa : Paola Turci e Francesca Pascale hanno detto sì. La loro unione civile è stata celebrata a Montalcino dal sindaco Si… - CarloCalenda : Il problema fondamentale di questo paese è l’ignoranza. Senza un intervento di “alfabetizzazione” potente non ci sa… - repubblica : Francesca Pascale e Paola Turci si sposano: il matrimonio in Toscana - cri11 : RT @AzzurraBarbuto: La sinistra odiava Francesca Pascale in quanto compagna di Berlusconi. Ora la santifica in quanto gay. Non c’è nulla da… - gaiareturn : RT @Massimi06250625: Francesca Pascale, la nuova paladina della sinistra 'Le è bastato dichiararsi omosessuale...' -