Ford e GM - Lo studio di Bank of America | Sorpasso su Tesla entro tre anni

(Di lunedì 4 luglio 2022) La corsa all'elettrico delle Casene darà presto i suoi frutti: secondo unodegli analisti diof, la leadership dellasui modelli a batteria nel mercato interno verrà meno già nel 2025. L'ultima edizione del report periodico di BofA sul settore automotive, nel dettaglio, prevede che da qui a tree General Motors raggiungeranno il 15% ciascuna di quota sul mercato Usa, con lache nello stesso arco temporale vedrà il suo attuale 70% erodersi fino all'11% dell'immatricolato a zero emissioni. L'avanzata dei pick-up. Un recupero, quello dei due colossi di Detroit, che secondo losarà guidato in larga parte dall'offensiva che hanno messo in atto sui pick-up a batteria: un segmento nel ...

Nel 2025, @GM e @Ford supereranno nelle vendite di veicoli elettrici @Tesla. A dirlo è lo studio annuale 'Car Wars'

Il report annuale "Car Wars" parla chiaro: Ford e GM saliranno al 15% ciascuna di quota, la Tesla scenderà dal 70 all'11%. Ecco perché ...Lo dice lo studio "Car Wars" di Bank of America che prevede in un triennio il "sorpasso" elettrico di Ford e Gm a Tesla e la conquista del 15% del mercato ...