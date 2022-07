Ford Bronco | il fuoristrada made in Usa sbarca in Europa nel 2023 – FOTO

(Di lunedì 4 luglio 2022) Il design è di quelli inconfondibili, perché omaggia quello del primo modello del 1966 aggiungendo la robustezza della serie F, best seller negli Usa. Parliamo di, l’icona dell’off-road yankee, che dopo essere tornato nel 2020 in Nord America (sono stati ben 25 gli anni di assenza) è finalmente pronto are anche nel vecchio continente: arriverà in alcuni dei principali mercati europei a partire dalla fine del prossimo anno. La sua caratteristica principale è quella di poter affrontare qualsiasi tipo di terreno grazie al Terrain Management System che conta fino a sette modalità di guida selezionabili, al Trail Toolbox e alle sospensioni off-road. “IIè ilpiù duro e versatile di, e la nuova generazione fonde il DNA della versione originale ...

VEDI ANCHE Jeep Wrangler vs: una drag race fuori dagli schemi (video)Badlands, che sorpresa! È l'anti - Wrangler Prova video Il modo sbagliato di lavare una: ...Il video Jeep Wrangler vs: una drag race fuori dagli schemi (video) LAMBORGHINI ARREDAMENTI Bizzarre supercar, ma non solo. Il negozio costruisce anche mobili . Ispirati alle supercar, ... La Ford Bronco arriverà in Europa a fine 2023 Una leggenda tutta americana arriverà in Europa per la prima volta con l'introduzione del Bronco 4x4 a quattro porte. Sarà disponibile in numero strettamente limitato in selezionati mercati europei co ...Ford ha confermato ufficialmente che l’ultima generazione del Ford Bronco arriverà in Europa verso la fine del 2023 per affrontare il Land Rover Defender. La casa automobilistica americana sostiene ch ...