Fiorentina | ufficiale Mandragora | arrivo a titolo definitivo dalla Juventus

(Di lunedì 4 luglio 2022) Rolandoè ufficialmente un nuovo giocatore della. A comunicarlo è lo stesso club viola, che sottolinea come il centrocampista arrivi a, club che ne deteneva il cartellino nonostante i vari prestiti nel corso degli anni. Il club bianconero, inoltre, fornisce la cifra dell’accordo: 8,2 milioni di euro pagabili in tre anni, più eventuali bonus fino a un milione in base ai risultati sportivi raggiunti. SportFace.

TORINO - La Juventus, con un comunicato sul proprio sito, ha annunciato "di aver raggiunto l'accordo con la società ACF S.r.l. per la cessione a titolo definitivo del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Rolando Mandragora a fronte di un corrispettivo di € 8,2 milioni pagabili in tre esercizi. Tale corrispettivo potrà essere aumentato, nel corso della durata del contratto di prestazione sportiva con la società ACF, per un ammontare non superiore a € 1 milione, al raggiungimento di determinati obiettivi sportivi."