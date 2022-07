Fiorentina, Di Marzio: “In arrivo Rolando Mandragora” (Di lunedì 4 luglio 2022) Fiorentina DI Marzio- La Fiorentina è una delle compagini più attive sul mercato. Dopo il mancato riscatto di Torreira, ecco l’arrivo di Rolando Mandragora. Dopo le visite mediche sostenute Sabato, l’ufficialità di Mandragora è sempre più vicina. Il centrocampista andrà a rinforzare la rosa della Fiorentina, orfana di Torreira e alla ricerca di un calciatore con esperienza. Anche il Torino era interessato a riavere il giocatore campano, ma l’ex Juventus ha deciso di fare finalmente il salto di qualità unendosi ai toscani. Il classe 97? ha collezionato già ben 175 presenze in Serie A nonostante la sua giovane età. L’ex Udinese possiede un ottimo destro, un bel tiro dalla distanza e sicuramente andrà a ricoprire il ruolo di mediano di rottura nello ... Leggi su seriea24 (Di lunedì 4 luglio 2022)DI- Laè una delle compagini più attive sul mercato. Dopo il mancato riscatto di Torreira, ecco l’di. Dopo le visite mediche sostenute Sabato, l’ufficialità diè sempre più vicina. Il centrocampista andrà a rinforzare la rosa della, orfana di Torreira e alla ricerca di un calciatore con esperienza. Anche il Torino era interessato a riavere il giocatore campano, ma l’ex Juventus ha deciso di fare finalmente il salto di qualità unendosi ai toscani. Il classe 97? ha collezionato già ben 175 presenze in Serie A nonostante la sua giovane età. L’ex Udinese possiede un ottimo destro, un bel tiro dalla distanza e sicuramente andrà a ricoprire il ruolo di mediano di rottura nello ...

