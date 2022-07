Fiorentina, Di Marzio: “Fatta per Jovic dal Real Madrid” (Di lunedì 4 luglio 2022) Fiorentina DI Marzio- La Fiorentina è attivissima sul mercato, dopo aver acquistato Mandragora, ecco la punta di diamante dal Real, Luka Jovic. Nonostante Piatek abbia raggiunto numeri discreti, Joe Barone ha deciso di non riscattare il polacco. Dopo l’addio di Vlahovic, nemmeno Cabral è riuscito a far dimenticare lo sloveno e i viola sono piombati sull’ormai ex Real Madrid, Jovic. Giocatore molto versatile, veloce negli spazi e un ottimo colpitore di testa, caratteristica che fa impazzire Vincenzo Italiano. Il croato ha tanta esperienza, utile poichè i toscani dalla prossima stagione giocheranno la Conference League. Le statistiche nei blancos non sono eccezionali, infatti segnaliamo 36 presenze con 3 goal. Più convincenti le statistiche con ... Leggi su seriea24 (Di lunedì 4 luglio 2022)DI- Laè attivissima sul mercato, dopo aver acquistato Mandragora, ecco la punta di diamante dal, Luka. Nonostante Piatek abbia raggiunto numeri discreti, Joe Barone ha deciso di non riscattare il polacco. Dopo l’addio di Vlahovic, nemmeno Cabral è riuscito a far dimenticare lo sloveno e i viola sono piombati sull’ormai ex. Giocatore molto versatile, veloce negli spazi e un ottimo colpitore di testa, caratteristica che fa impazzire Vincenzo Italiano. Il croato ha tanta esperienza, utile poichè i toscani dalla prossima stagione giocheranno la Conference League. Le statistiche nei blancos non sono eccezionali, infatti segnaliamo 36 presenze con 3 goal. Più convincenti le statistiche con ...

