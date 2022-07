Fiction Mediaset 2022/2023, il ritorno di Daniele Liotti, Can Yaman e la coppia Raoul Bova- Maria Chiara Giannetta: ecco cosa vedremo in tv (Di lunedì 4 luglio 2022) Liotti-Incontrada-Giannetta. È questo il tridente d’attacco della Fiction Mediaset per la stagione 2022/2023: strizzare l’occhio ai volti pop e alle “storie larghe” è il nuovo corso della serialità del Biscione, pronto a mettere in campo trentatré serate in un anno. Certo, il confronto con la Rai è impietoso, visto che si contano solo sette titoli spalmati in nove mesi ma del resto l’abbuffata da reality è tale che restano spazi risicati e tanto vale puntare sul “poco ma buono”. Con una grande certezza: della Fiction Mediaset che fu resta poco, o meglio, non resta niente. Il reset è stato totale, lo sforzo di contemporaneità rispetto alle storie narrate molto forte. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 4 luglio 2022)-Incontrada-. È questo il tridente d’attacco dellaper la stagione: strizzare l’occhio ai volti pop e alle “storie larghe” è il nuovo corso della serialità del Biscione, pronto a mettere in campo trentatré serate in un anno. Certo, il confronto con la Rai è impietoso, visto che si contano solo sette titoli spalmati in nove mesi ma del resto l’abbuffata da reality è tale che restano spazi risicati e tanto vale puntare sul “poco ma buono”. Con una grande certezza: dellache fu resta poco, o meglio, non resta niente. Il reset è stato totale, lo sforzo di contemporaneità rispetto alle storie narrate molto forte. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

